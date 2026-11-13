Исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что дети с дискалькулией развития медленнее меняют стратегии решения математических задач и хуже адаптируются к изменению их сложности. В исследовании приняли участие 68 детей в возрасте от 8 до 10 лет, сообщает ScienceDaily.

Выбор способа решения

Ученые оценивали, как участники подходили к математическим заданиям, насколько эффективно применяли различные способы вычислений и как эти показатели соотносились с активностью мозга. Для решения задачи ребенку необходимо не только знать числа или помнить арифметические факты, но и выбрать подходящий метод.

Например, можно вычислить отдельные числа или воспользоваться знакомым математическим соотношением. Дети с дискалькулией развития в целом менее эффективно применяли различные стратегии, дольше переходили от одного подхода к другому и слабее реагировали на изменение сложности заданий. Они также не показали такого же улучшения со временем в выборе более подходящих стратегий, как другие участники.

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Различия в активности мозга

Исследователи выявили отличающиеся паттерны активности в определенной мозговой системе у детей с дискалькулией развития и участников, которые лучше выбирали и применяли математические стратегии. Согласно результатам исследования, эти нейронные паттерны могли предсказывать, насколько эффективно дети считали и переключались между способами решения задач.

Авторы обратили внимание на возможную роль исполнительных функций, в частности внимания, памяти и когнитивной гибкости. Они помогают сосредоточиться на задаче, удерживать нужные детали в памяти и менять план, когда предыдущий способ не работает. В то же время выявленные связи не доказывают, что различия в активности мозга непосредственно вызывают дискалькулию. Результаты опубликованы в журнале JNeurosci.

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