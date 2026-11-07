Исследователи Калифорнийского университета в Санта-Крузе установили, что псилоцибин у мышей быстро изменяет структуру связей между нервными клетками. Вещество стимулировало образование новых дендритных шипиков — выростов нейронов, участвующих в формировании синапсов, — а также ускоряло их созревание. О результатах работы, опубликованной в Nature Neuroscience, сообщает ScienceDaily.

Новые и старые связи

Ученые наблюдали за отдельными нейронными связями у живых мышей в течение нескольких недель с помощью двухфотонной микроскопии. Уже через 24 часа после введения псилоцибина они зафиксировали существенное увеличение числа новых дендритных шипиков. Значительная часть этих структур быстро превращалась в более зрелые и стабильные формы, способные поддерживать более устойчивую коммуникацию между клетками.

В то же время действие вещества не сводилось к простому увеличению числа синапсов. У здоровых мышей в течение последующих трех недель количество связей постепенно возвращалось ближе к исходному уровню, в том числе за счет устранения части контактов, существовавших до введения вещества. По мнению авторов, это указывает на реорганизацию нейронных сетей.

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Иная реакция после хронического стресса

У мышей, которых подвергали модели непредсказуемого легкого хронического стресса, эффект был иным. Псилоцибин вызывал у них более сильное образование новых дендритных шипиков и одновременно препятствовал усиленной потере связей, связанной со стрессом. Авторы отмечают, что реакция на вещество зависит от предшествующего состояния мозга.

Отдельный механизм структурных изменений

Команда также изучила роль серотониновых рецепторов 5-HT2A в пирамидных нейронах пятого слоя коры головного мозга. У генетически модифицированных мышей восстановления этих рецепторов только в таких нейронах было достаточно, чтобы псилоцибин стимулировал появление и стабилизацию новых синапсов. Однако животные не демонстрировали характерного для исследований психоделиков у грызунов подергивания головой.

В обратном эксперименте удаление рецепторов из этих нейронов прекращало структурное действие псилоцибина на синапсы, хотя подергивание головой сохранялось. Исследователи подчеркивают, что этот поведенческий показатель не доказывает наличия галлюцинаций у мышей, однако результаты свидетельствуют о различных клеточных механизмах двух эффектов. Эксперименты проводились на мышах, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, действуют ли такие же механизмы у людей.

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