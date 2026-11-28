Исследователи Университета Кобе разработали покрытие без пигментов, которое может создавать насыщенные цвета и глянцевую поверхность, подобную автомобильной краске. Технология основана на структурной окраске — оптическом эффекте, при котором цвет возникает благодаря микроскопическому строению материала, а не красителям, сообщает ScienceDaily.

Обычные краски требуют относительно толстых слоев пигментов, которые добавляют вес и со временем могут терять яркость. Структурная окраска, подобная той, что наблюдается в перьях павлина, позволяет избежать выцветания, связанного с воздействием света на органические пигменты. В то же время традиционные способы ее создания требуют очень точного расположения микроструктур, часто меняют оттенок в зависимости от угла обзора и плохо совместимы с защитными слоями.

Кремниевые наносферы для устойчивого цвета

Команда материаловеда Хироси Сугимото использовала крошечные кремниевые сферы, способные создавать одинаковый цвет при разных углах обзора. Ранее технологию адаптировали для струйной печати, однако поверхность таких покрытий не имела блеска из-за рассеивания отраженного света в разных направлениях.

Чтобы решить эту проблему, ученые поместили наносферы в оболочки из диоксида кремния. Это защищает частицы и помогает контролировать расстояние между ними, способствуя их упорядоченному расположению. Более равномерная структура уменьшает рассеивание света и обеспечивает глянцевый вид.

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В исследовании, опубликованном в журнале Small Structures, авторы продемонстрировали возможность создавать и регулировать блеск структурных покрытий на больших трехмерных поверхностях. По их данным, нанесение защитного слоя оказало незначительное влияние на полученный цвет.

Возможное снижение веса покрытий

Для достижения яркого непрозрачного цвета достаточно одного слоя кремниевых наносфер. Исследователи отмечают, что обычные покрытия широкофюзеляжного пассажирского самолета добавляют несколько сотен килограммов веса, тогда как цветной слой на основе новой технологии теоретически мог бы весить лишь несколько сотен граммов.

Кремний является нетоксичным материалом и может поступать из полупроводниковой промышленности, а диоксид кремния относится к наиболее распространенным веществам в земной коре. Сугимото помогает основать компанию для наращивания производства и вывода технологии на промышленные рынки. Процесс совместим с распылением, щелевым нанесением и рулонной обработкой. В будущем исследователи рассматривают покрытия с дополнительными оптическими функциями, в частности для сенсорики, фотокатализа и управления энергией.

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