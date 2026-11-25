Исследователи Университета Южной Калифорнии разработали систему искусственного интеллекта для более быстрой оценки обструктивного апноэ сна. Модель анализирует 10-минутные фрагменты записей физиологических сигналов, чтобы определить наличие нарушения и оценить его тяжесть, сообщает News-Medical.

Анализ взаимодействия сигналов

Подход назвали Long-Range Interdependencies Aware analysis, или LRIA. Он исследует, как с течением времени взаимодействуют дыхательные и сердечно-сосудистые сигналы. Для этого система учитывает взаимосвязи между потоком воздуха, уровнем кислорода в крови, частотой сердечных сокращений и дыхательными усилиями.

Алгоритм преобразует такие данные в компактные матрицы взаимосвязей, после чего модель глубокого обучения классифицирует состояние как норму, легкую, умеренную или тяжелую степень апноэ. Исследователи установили, что эти представления сигналов стабилизируются примерно после 10 минут записи.

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Проверка на более чем 35 тысячах участников

Модель, описанную в журнале Nature Communications, проверили на пяти когортах с общим числом более 35 тысяч участников. В них вошли данные исследований Sleep Heart Health Study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study, набор данных Massachusetts General Hospital и клиническая когорта из западной Румынии.

При бинарном выявлении апноэ LRIA показала значения AUROC от 0,918 до 0,947 в четырех наборах данных. По данным исследователей, ее результаты были на 8–18% лучше, чем у моделей, с которыми ее сравнивали.

Необходимы дальнейшие исследования

Стандартным методом диагностики обструктивного апноэ сна остается ночная полисомнография, которая фиксирует дыхание, насыщение крови кислородом, сердечную активность и другие показатели. Авторы отмечают, что их технология не должна заменять решение врача или действующий диагностический стандарт. Выводы основаны на ретроспективном анализе уже собранных записей, поэтому для проверки применения системы в реальной клинической практике необходимы проспективные исследования.

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