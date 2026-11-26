Международная группа исследователей под руководством ученых Токийского университета в Японии выявила активные варианты белков подгруппы Cas12m, способные разрезать ДНК. Команда также установила структурные различия между активными и неактивными вариантами этих белков, сообщает News-Medical. Результаты опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Поиск активных Cas12m

Cas12m является подгруппой семейства белков Cas. Ранее ученые не находили представителей этой подгруппы, способных разрезать ДНК, хотя большинство других белков этого семейства обладают таким свойством. В то же время Cas12m привлекали внимание сравнительно небольшим размером, который потенциально может облегчить их упаковку и доставку в клетки.

Чтобы проверить, существуют ли активные варианты Cas12m, исследователи создали систему скрининга с использованием лабораторных бактерий. Она позволила протестировать множество кандидатов и определить белки, способные расщеплять ДНК.

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Структурные различия

После этого команда применила криоэлектронную микроскопию, чтобы получить трехмерные структуры белков на атомном уровне. По словам первого автора работы Хаято Моринаги, активные и неактивные варианты оказались очень похожими, поэтому установить причины различия в их активности было сложно.

Ученые изменили отдельные аминокислоты и проверили, как эти изменения влияют на разрезание ДНК. Так они определили аминокислотные различия между активным белком UnCas12m4a и неактивным TfCas12m3. Авторы считают, что результаты могут дать принципы для разработки компактных инструментов редактирования генома с потенциальным применением в биомедицинских исследованиях, медицине и биотехнологиях.

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