Исследователи из Барселоны, Испания, объяснили, как мембранный транспортер y⁺LAT1/CD98hc обеспечивает обмен аминокислотами между клеткой и ее окружением. О результатах работы сообщает News-Medical.

Аминокислоты необходимы клеткам для синтеза белков и многих других процессов. Их поступление и выведение обеспечивают специализированные белки-транспортеры в клеточной мембране. Команда под руководством Мануэля Палацина, Давида Апарисио и Рауля Эстевеса исследовала, почему этот транспортер способен работать двумя разными способами.

Роль натрия и аргинина

По словам Мануэля Палацина, ученые давно знали о двух режимах работы транспортера, но не понимали их механизма. Исследование показало, что натрий способствует переносу глутамина и лейцина, тогда как аргинин может транспортироваться без участия натрия.

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Как отметил ученый, ион натрия и положительный заряд аргинина могут занимать один и тот же участок белка и выполнять одинаковую функцию. Исследователи получили трехмерную структуру человеческого транспортера, связанного с глутамином, с помощью криоэлектронной микроскопии. Компьютерное моделирование помогло определить участок координации натрия и предложить механизм переноса аминокислот.

Связь с наследственным заболеванием

После этого ученые внесли изменения в транспортер и проверили, как они влияют на перемещение различных аминокислот через клеточную мембрану. Эксперименты подтвердили предложенный механизм: определенные компоненты белка необходимы для натрийзависимого транспорта, но не нужны для переноса аргинина.

Транспортер y⁺LAT1/CD98hc связан с лизинурической непереносимостью белка — наследственным заболеванием, вызванным мутациями гена SLC7A7, кодирующего y⁺LAT1. Такие изменения нарушают транспортировку отдельных аминокислот и могут вызывать тяжелые метаболические, иммунологические и костные осложнения. По мнению Палацина, понимание работы транспортера поможет исследовать, по-разному ли мутации влияют на перенос аминокислот и проявления заболевания.

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