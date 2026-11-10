Исследователи Оксфордского университета зафиксировали 112 смертей иностранных граждан в греческих полицейских участках и центрах содержания мигрантов с 2000 года. Из них 34 случая, задокументированные журналистами, неправительственными организациями и наблюдателями, не были внесены в официальную полицейскую статистику, сообщает Cyprus Mail.

Данные о смертях под стражей

Исследование, опубликованное на платформе Detention Landscapes, охватывает 26-летний период. Согласно его данным, среди 112 умерших было 44 самоубийства. В полицейских участках, где не было медицинского персонала, произошли 84 смерти. Еще о 27 смертях сообщалось в учреждениях для содержания мигрантов.

База данных была сформирована в рамках постоянного проекта по мониторингу смертей иностранных граждан под стражей, в том числе тех, кого содержали по уголовным обвинениям. Авторы использовали полицейскую статистику, полученную через запросы о доступе к информации, международные мониторинговые отчеты, сообщения СМИ и свидетельства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия содержания

Авторы работы заявили о пробелах в официальных полицейских записях и серьезных препятствиях в доступе к медицинской помощи, в частности в учреждениях, получающих финансирование Европейского Союза. Греческое правительство и министерство полиции не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Данные также согласуются с жалобами правозащитных организаций и выводами Комитета Совета Европы по предупреждению пыток, опубликованными в 2026 году. Комитет сообщал о росте числа смертей в полицейских местах содержания в Греции и отмечал, что некоторых из них можно было избежать при надлежащем надзоре, психиатрической и медицинской помощи. Среди рассмотренных случаев была смерть 37-летнего пакистанского мигранта, находившегося под стражей в полицейском участке Афин.

Комитет также обратил внимание на переполненность камер: местами в помещениях, рассчитанных на одного человека, содержали по пять человек, а задержанные спали на бетоне или на матрасах с клопами. Греция сообщила комитету, что в рамках плана действий на 2025–2030 годы принимает меры для улучшения условий содержания, защиты прав заключенных, увеличения штата и уменьшения переполненности тюрем.

Читай нас в