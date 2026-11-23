Исследователи компании в сфере кибербезопасности Confiant заявили, что вредоносная рекламная кампания MoldyRoost может скомпрометировать уязвимые iPhone после одного нажатия на онлайн-объявление. Ее целью, в частности, являются фразы восстановления криптокошельков — последовательности из 12 или 24 слов, с помощью которых можно восстановить доступ к активам. Об этом сообщает CoinDesk.

Как действует кампания

По данным исследователей, злоумышленники покупают рекламу через системы программатик-рекламы. После нажатия на объявление пользователь попадает на поддельную страницу, стилизованную под известный бренд, медиа, игру или проверку безопасности. Скрытый элемент страницы определяет версию iOS, выбирает соответствующий набор инструментов для взлома и запускает его во время загрузки страницы.

Для пользователей устройств не от Apple такие ссылки, согласно выводам Confiant, могут открывать безвредные страницы-приманки. Исследователи связали с кампанией более 480 рекламных доменов, входящих в шесть групп и нацеленных на аудиторию более чем в 47 странах. Чаще всего мишенями становились Гонконг, Япония и Сингапур.

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Данные криптокошельков под угрозой

MoldyRoost использует наборы инструментов Coruna и DarkSword, которые применяют цепочки уязвимостей для получения контроля над устройством. Как утверждают исследователи, Coruna нацелен на приложения криптокошельков MetaMask, Phantom и Trust Wallet, а также ищет фразы восстановления в заметках Apple и QR-кодах среди сохраненных изображений.

DarkSword, согласно описанию Confiant, также может собирать сохраненные пароли, сообщения, метаданные фотографий и историю местоположений. Часть объявлений была связана с криптовалютной тематикой, в частности с арендой энергии TRX, майнингом и якобы сервисами криптобезопасности.

Известные наборы инструментов нацелены на версии iOS до iOS 18. Apple исправила шесть уязвимостей, которые использует DarkSword, в версии iOS 26.3, отметили исследователи. В то же время они обнаружили фрагменты кода, которые могут указывать на интерес злоумышленников к iOS 26, но не подтвердили наличие работоспособного эксплойта для этой версии.

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