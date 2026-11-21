Исследователи Йоркского университета выяснили, что искусственные нейронные сети, применяемые для изучения зрительной системы, могут воспроизводить отдельные реакции мозга, однако их внутренние процессы существенно отличаются от биологических. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence.

Проверка в обратном направлении

Ранее ученые преимущественно оценивали, насколько точно модели ИИ способны предсказывать активность нейронов, связанную с распознаванием объектов. Команда под руководством доцента Кохития Кара предложила проверить обратное соответствие: могут ли зафиксированные реакции нейронов с такой же точностью предсказывать внутренние характеристики моделей.

Для этого исследователи разработали метод обратного тестирования предсказуемости. Если бы искусственная система действительно работала подобно мозгу, связь между ее внутренними представлениями и активностью нейронов должна была бы быть взаимной, пояснили авторы работы.

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Расхождение во внутренних механизмах

В испытаниях использовали 1320 естественных фотографий и реалистичных синтетических изображений с десятью знакомыми объектами, включая медведя, слона, лицо, яблоко, автомобиль, собаку, стул, самолет, птицу и зебру. Дополнительно проанализировали 300 изображений тех же объектов в разных стилях — от контуров и рисунков до упрощенных и художественных интерпретаций.

Модели в целом хорошо предсказывали реакции зарегистрированных нейронов. В то же время эти нейронные реакции значительно хуже предсказывали многие внутренние характеристики самих моделей. Такой асимметрии не выявили при сравнении нейронной активности между разными мозгами.

По выводу авторов, современный ИИ частично решает зрительные задачи с помощью внутренних стратегий, которые мозг приматов может не использовать. В то же время компоненты моделей, лучше согласующиеся с активностью мозга, также точнее предсказывают реальное поведение людей. Команда опубликовала инструментарий, который должен помочь разработчикам проверять, какие части искусственных нейронных сетей действительно соответствуют нейронной активности.

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