Исследователи из Техасского университета A&M в США установили, что натрийуретический пептид B-типа (BNP) может не только сигнализировать о нагрузке на сердце, но и активировать тромбоциты и ускорять образование тромбов. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование ученых Колледжа фармации имени Ирмы Лермы Рангель при Texas A&M Health.

Как BNP влияет на тромбоциты

Врачи измеряют уровень BNP и связанных с ним белковых фрагментов, чтобы оценить стресс сердечной мышцы, в частности при сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Команда под руководством профессора фармацевтических наук Чжэнью Ли выяснила, что при высоком уровне BNP может непосредственно способствовать слипанию тромбоцитов.

По данным исследователей, BNP связывается с рецептором натрийуретического пептида типа A, или NPRA, на поверхности тромбоцитов. После этого в клетках повышается уровень циклического гуанозинмонофосфата, или цГМФ, что усиливает агрегацию тромбоцитов и рост тромбов. Авторы отметили, что ранее не было известно, экспрессируют ли тромбоциты этот рецептор.

Результаты исследования

В моделях повреждения сосудов и тромбоэмболии легочной артерии повышенный уровень BNP заметно ускорял формирование тромбов. Напротив, при отсутствии или блокировании рецептора NPRA пептид не мог повышать уровень цГМФ и активировать тромбоциты, что предотвращало патологическое тромбообразование.

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Ученые также исследовали образцы крови людей с нарушениями сердечного ритма. У этих пациентов уровень BNP в крови прямо коррелировал с активностью тромбоцитов. По словам Ли, выключение гена NPRA в эксперименте защищало от таких осложнений, что указывает на ключевую роль этого рецептора в связанном с BNP механизме свертывания крови.

Потенциальное направление лечения

Авторы считают, что открытие может объяснить повышенный риск инфарктов и тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с высоким уровнем BNP. Они сотрудничают в поиске низкомолекулярных соединений, способных блокировать взаимодействие BNP и NPRA. Такой подход потенциально может позволить предотвращать тромбообразование, не подавляя общую способность организма останавливать кровотечения.

Следующим этапом команда планирует создать модели с избирательным удалением NPRA в тромбоцитах и других типах клеток, чтобы точнее определить роль рецептора в BNP-индуцированном тромбообразовании.

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