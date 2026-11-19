Независимые журналисты, исследователи и волонтёры установили имена более 285 тысяч российских военнослужащих, погибших в войне против Украины. Совместная база BBC Russian и Mediazona на начало ноября содержала более 285 тысяч записей, сообщает The Moscow Times.

Российская Федерация — государство-агрессор — не публикует официальные данные о количестве погибших военнослужащих. По данным российских медиа, региональные чиновники также прекратили публиковать такую статистику по указанию Минобороны РФ, хотя местные власти продолжают размещать в социальных сетях сообщения о погибших жителях своих регионов.

Как проверяют данные

Для внесения нового имени в базу BBC Russian и Mediazona используются публикации родственников в социальных сетях, заявления региональных властей и некрологи. После появления имени команда пытается подтвердить, что человек существовал, умер и участвовал в войне.

Исследователи также находят сведения на фотографиях мемориальных парт в школах, установленных в честь погибших выпускников. В то же время сбор информации осложняют языковое разнообразие регионов России, нежелание семей разглашать судьбу близких и многомесячная очередь дел на проверку.

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В Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в небольших экономически уязвимых сообществах, люди могут не сообщать о потерях из-за опасений реакции властей или односельчан. В Башкортостане и Татарстане, которые относятся к регионам с наибольшим абсолютным числом погибших, исследователи считают данные более близкими к реальному уровню потерь.

Утечка данных Росстата

В этом месяце хакерские группы Cyber Partisans of Belarus и Silent Crow опубликовали массив данных Росстата. Их первоначальный анализ указывал, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году погибли более 450 тысяч россиян, однако исследователи продолжают проверять точность этих подсчётов.

Журналистка BBC Russian Ольга Ившина обратила внимание на ошибки в базе, где младенцев и пожилых людей обозначили как военнослужащих. Кроме того, хакерские группы применяли разные методики подсчёта, а использование кодов Международной классификации болезней могло привести как к пропуску части случаев, так и к включению нерелевантных записей.

В независимую базу не входят пропавшие без вести военнослужащие, смерть которых иногда подтверждают более чем через год. По словам Ившиной, в среднем требуется 150 дней, чтобы получить тело, и 236 дней — чтобы зарегистрировать смерть. Mediazona также призывает волонтёров не присылать видео с кладбищ: в Ярославле мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене после того, как он якобы передал украинским спецслужбам видео воинских захоронений.

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