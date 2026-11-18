Исследователи из Университета Вуллонгонга в Австралии предложили новое объяснение Великого несогласия — масштабного разрыва в геологической летописи Земли. Как сообщает ScienceDaily, моделирование указывает, что движения горячих пород в мантии могли на протяжении сотен миллионов лет поднимать и опускать древние континенты, создавая условия для эрозии больших толщ пород.

Исследование опубликовано в журнале Nature. Его ведущий автор — аспирант Сантош Дхунгана, а соавтор и его научный руководитель — доцент Николас Фламент. Учёные смоделировали движение мантии на протяжении длительных геологических периодов и сопоставили результаты с распространением Великого несогласия.

Разрыв в геологической летописи

Обычно осадочные породы накапливаются слоями: более старые залегают ниже, а более молодые — выше. Однако во многих регионах мира породы кембрийского периода возрастом около 540 миллионов лет лежат непосредственно на значительно более старых кристаллических породах, в частности гранитах возрастом более миллиарда лет. Промежуточные слои отсутствуют, что и образует Великое несогласие.

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Такие разрывы зафиксированы, в частности, в Большом каньоне в США, а также в Европе, Австралии, Африке и Азии. В разных местах объём отсутствующего геологического времени различается: он может составлять около 200 миллионов лет или превышать миллиард лет.

Поднятие, эрозия и погружение

Согласно результатам моделирования, конвекция мантии вызвала поднятие древних ядер Лаврентии, Балтики и Северного Китая в неопротерозойскую эру — приблизительно от миллиарда до 540 миллионов лет назад. Поднятые участки суши длительное время подвергались эрозии под воздействием воды, ветра и других природных процессов, которые могли постепенно уничтожить древние слои пород.

В фанерозойском эоне, охватывающем примерно последние 540 миллионов лет, эти регионы, согласно модели, начали опускаться. Моря наступали на эродированные поверхности, а новые осадки накапливались над старыми породами и сохраняли границу между ними. Авторы подчёркивают, что конвекция мантии не обязательно была единственной причиной Великого несогласия, однако их работа предлагает проверяемое объяснение его широкого распространения.

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