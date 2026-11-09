Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, США, смоделировали сценарии, при которых объект Abell 2744-QSO1 из класса так называемых малых красных точек может быть связан с первичной черной дырой. Среди трех рассмотренных вариантов наиболее вероятным они назвали сценарий, при котором небольшая первичная черная дыра поглощала окружающий газ и энергию и выросла до размера QSO1.

Об этом сообщает Space.com. Малые красные точки — это космические объекты, которые телескоп James Webb наблюдает в ранней Вселенной. Согласно имеющимся наблюдениям, они полностью исчезают до того, как возраст Вселенной достигает двух миллиардов лет.

Особенность Abell 2744-QSO1

Abell 2744-QSO1 расположен примерно в 13,1 миллиарда световых лет от Земли. Телескоп наблюдает его таким, каким он был через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Объект почти полностью состоит из водорода и гелия — первых химических элементов во Вселенной. По мнению авторов работы, это может означать, что он сохранил больше первичных свойств, чем другие малые красные точки.

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Первичные черные дыры, если они существуют, могли образоваться из-за флуктуаций плотности материи в самые первые моменты после Большого взрыва, а не вследствие гибели массивных звезд. Тогда они возникли бы раньше звезд, космической пыли и химических элементов тяжелее водорода и гелия.

Дальнейшие проверки

Член исследовательской группы Валерио Де Лука отметил, что малые красные точки могут окружать и обычные астрофизические черные дыры, которые возникают после коллапса массивных звезд. Поэтому ученым необходимо отличить возможные первичные черные дыры от астрофизических. Космологические наблюдения также ограничивают возможное количество таких объектов во Вселенной и отдельных скоплениях.

Исследователи планируют проанализировать еще около 100 малых красных точек, зафиксированных телескопом James Webb. Результаты работы были опубликованы в июне в журнале Physical Review Letters.

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