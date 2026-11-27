Ученые выявили генетические признаки, связанные с повышенным риском вымирания, у пяти видов глубоководных животных, обитающих на глубинах в сотни метров в водах залива. Как сообщает ScienceDaily, исследование провела группа под руководством морского ученого Международного университета Флориды Педро А. Переса.

12 лет генетических данных

Исследователи проанализировали ДНК 486 образцов, собранных в 2011–2023 годах. Работа охватила три вида рыб-фонариков и два вида глубоководных креветок. Ученые оценивали, как популяции менялись со временем и насколько они могут выдерживать будущий экологический стресс.

У каждого из пяти изученных видов обнаружили генетические характеристики, связанные с большим риском вымирания. В частности, генетическое разнообразие рыбы-фонарика Diaphus dumerilii за 12 лет сократилось примерно на 8%. Все виды также имели относительно небольшую эффективную численность популяции — это означает, что генетическую информацию следующим поколениям передает ограниченная доля особей и это не обязательно свидетельствует о малом количестве животных в целом.

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Прогноз потери среды обитания

Команда также использовала климатические модели, чтобы оценить изменения подходящей для этих видов среды обитания к 2050 и 2100 годам. Согласно расчетам, четыре из пяти видов могут потерять до 70% подходящих глубоководных мест обитания.

Авторы подчеркивают, что генетическое разнообразие необходимо популяциям для адаптации к изменениям окружающей среды, противодействия болезням и восстановления после экологических нарушений. Результаты также поднимают вопрос о долгосрочных последствиях аварии Deepwater Horizon 2010 года: прямой связи между разливом нефти и зафиксированными генетическими изменениями исследователи не установили. В то же время они отметили, что часть глубоководных популяций могла быть генетически уязвимой еще до этого события.

Ученые призвали включать длительный генетический мониторинг в оценку морского биоразнообразия, поскольку традиционный учет численности популяций может не выявлять такие риски.

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