Специалисты по кибербезопасности обнаружили две незащищенные базы данных, которые в совокупности содержали более 3,6 млрд записей с логинами, паролями, документами и национальными идентификационными номерами. Как сообщает Engadget, обе базы впоследствии убрали с мест, где их нашли исследователи.

Миллиарды учетных данных

Одну из баз обнаружил исследователь Black Hills Information Security Джеремайя Фаулер. Она содержала примерно 2 млрд учетных данных для входа, связанных с различными типами онлайн-сервисов. По его оценке, там были сотни миллионов учетных записей электронной почты, более 100 млн аккаунтов в социальных сетях и десятки миллионов учетных записей для электронной коммерции.

Согласно приведенным оценкам, среди записей было более 114 млн учетных записей сервисов Google, 88 млн аккаунтов Facebook, почти 33 млн аккаунтов X, почти 42 млн аккаунтов Roblox и 36,6 млн аккаунтов Amazon. Фаулер предупредил, что часть записей могла дублироваться между сервисами или принадлежать одним и тем же пользователям.

В базе также были тысячи папок с незашифрованными учетными данными и сведениями об аккаунтах. Названия папок содержали названия десятков стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии. Исследователь также обнаружил около 400 тыс. документов, которые, по его словам, могли быть получены более сложным вредоносным программным обеспечением, создававшим отдельные папки для каждой жертвы.

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Данные людей и компаний в Китае

Вторую базу, содержавшую более 1,6 млрд документов преимущественно о людях и компаниях в Китае, нашел директор по исследованиям компании UpGuard Грег Поллок. В ней насчитывалось как минимум 840 млн уникальных национальных идентификационных номеров, 300 млн телефонных номеров, примерно 11 млн записей о зачислении студентов, многие из которых касались несовершеннолетних, а также 7,8 млн регистраций предприятий.

Поллок сообщил, что увидел базу в открытом интернете на платформе, которая, вероятно, относилась к инфраструктуре серого рынка. По его данным, базу обновили примерно за неделю до того, как он обнаружил ее в октябре. Исследователь отметил, что записи почти наверняка происходили из реальных государственных, телекоммуникационных и корпоративных систем, но были собраны в единый массив.

Происхождение информации

По данным исследователей, обе базы агрегировали сведения из различных источников. Большая база с учетными данными, вероятно, содержала информацию, собранную программами для кражи данных, способными получать все данные для входа с одного устройства, а также данные из других источников. В материале советуют использовать надежные и уникальные пароли, менеджеры паролей, ключи доступа и многофакторную аутентификацию.

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