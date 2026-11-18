Число мусульман в мире к 2035 году может превысить число христиан, свидетельствуют прогнозы Pew Research Center. По оценке центра, в 2035 году в мире будет 2,57 млрд мусульман и 2,52 млрд христиан, сообщает Deutsche Welle.

Разница в рождаемости

Обе религиозные группы растут численно, однако ислам растет быстрее. Главной причиной исследователи называют более высокую рождаемость среди мусульман. В 2020–2025 годах мусульманки имели в среднем 3,1 ребенка, тогда как христианки — 2,5 ребенка.

Для всех остальных женщин средний показатель составил 1,6 ребенка — ниже 2,1, необходимых для воспроизводства поколения. Старший демограф Pew Конрад Хакетт в комментарии Associated Press объяснил эту тенденцию более высокой рождаемостью.

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Прогнозы до 2070 года

В 2020 году в мире насчитывалось 2,27 млрд христиан и 2,02 млрд мусульман. Если нынешние тенденции сохранятся, к 2070 году число мусульман превысит 3,6 млрд, а число христиан приблизится к 3 млрд, но не достигнет этой отметки.

Согласно прогнозу Pew, более половины христиан мира к 2070 году будут жить в странах Африки к югу от Сахары. Демократическая Республика Конго может обогнать США по числу христиан, а Пакистан — возглавить список государств по числу мусульман. Сейчас больше всего мусульман живет в Индонезии.

Директор исследований религии Pew Алан Куперман подчеркнул, что прогнозируемый рост происходит преимущественно в странах, где соответствующие религиозные группы уже составляют большинство, тогда как религиозное обращение играет незначительную роль.

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