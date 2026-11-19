Дым от масштабных пожаров в Индонезии, усиленных жарой, засушливой погодой и явлением Эль-Ниньо, связывают с более чем 5250 смертями и 400 тысячами случаев респираторных инфекций в стране. Такую оценку привел Центр исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает Health Policy Watch.

Дым распространился на соседние страны

Пожары в Индонезии охватили более 88 тысяч квадратных километров. Они также ухудшили качество воздуха в Сингапуре, Малайзии и на Филиппинах. В Сингапуре произошел один из худших за последние годы эпизодов задымления, а экономические потери там оценивают в миллиарды долларов.

Европейская служба мониторинга атмосферы Copernicus назвала нынешнюю пожарную активность «исключительной». Ученый Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Марк Паррингтон отметил, что пожары отличались продолжительностью и существенно различались между провинциями Индонезии. По его словам, дым и смог длительное время ухудшали качество воздуха и видимость в стране и более широком регионе Юго-Восточной Азии.

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Выбросы стали одними из крупнейших с 2003 года

По состоянию на 15 ноября оценочный объем выбросов углерода от пожаров в Индонезии достиг 200 мегатонн. Это третий по величине показатель с 2003 года, согласно данным системы GFAS службы Copernicus. Более высокие показатели фиксировались в 2006 году и рекордном 2015 году, когда выбросы приблизились к 400 мегатоннам углерода. Оба года также пришлись на Эль-Ниньо.

В соседней Папуа — Новой Гвинее выбросы от пожаров стали вторыми по величине с 2003 года и приблизились к рекорду 2015 года. Директор службы Copernicus Лоранс Руй заявил, что сильное Эль-Ниньо и вызванное деятельностью человека изменение климата создали условия для исключительно тяжелого пожарного сезона. Особенно уязвимы осушенные для сельского хозяйства торфяники: огонь в них может долго тлеть под землей, высвобождая дым и парниковые газы.

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