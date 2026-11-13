В США исследователи проанализировали более 14,3 миллиона ежедневных записей сна и выявили связь более благоприятных социальных и экономических условий с более продолжительным и регулярным сном. В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, использовали данные 12 403 участников программы Национальных институтов здоровья США All of Us, сообщает News-Medical.

Данные Fitbit почти за три года

В анализ вошли участники, предоставившие не менее 180 дней данных о сне с устройств Fitbit, включая исторические записи до вступления в программу. Медианный период наблюдения составил 982 дня, или примерно 2,7 года. Исследователи оценивали среднюю продолжительность основного эпизода сна и ежедневные колебания его продолжительности.

Участники также заполнили опросник о социальных детерминантах здоровья. Он охватывал социальный и общественный контекст, экономическую стабильность, среду района проживания, а также доступность и качество медицинской помощи.

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Экономическая стабильность и сон

После учета социально-демографических характеристик и образа жизни участники с самой высокой третью общего показателя социальных условий спали в среднем на 5,82 минуты дольше в сутки, чем группа с самой низкой третью. Продолжительность их сна также колебалась на 4,79 минуты меньше изо дня в день.

Выраженная связь была выявлена для продовольственной и жилищной безопасности. Люди, которые не сообщали ни о нехватке еды, ни о жилищных проблемах, спали в среднем на 10,70 минуты дольше и имели на 8,70 минуты меньшую вариативность продолжительности сна, чем участники, сталкивавшиеся с обеими трудностями.

Лучший доступ к медицинской помощи и ее более высокое качество также были связаны с более продолжительным и регулярным сном. Социальные условия в целом сильнее ассоциировались с регулярностью сна, чем с его продолжительностью. Это поперечное исследование показывает связи, а не устанавливает причинность. Авторы также отметили, что анализ не охватывал дневной сон, различные модели устройств и алгоритмы оценки могли влиять на точность измерений, а выборка преимущественно состояла из белых участников с более высоким социально-экономическим статусом.

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