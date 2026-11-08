В Китае 17,5% детей и подростков имеют психические расстройства — такие результаты показало общенациональное исследование, опубликованное в 2021 году. Как сообщает South China Morning Post, опрос, который возглавила Пекинская больница Аньдин, охватывал учащихся в возрасте от шести до 16 лет. Наиболее распространенными состояниями были тревожные и депрессивные расстройства.

Исследователи отметили, что показатель может быть заниженным, поскольку в выборку не вошли дети, не посещающие школу. Согласно отчету Китайской академии наук за 2022 год, 14,8% опрошенных подростков имели разный уровень риска депрессии — это больше, чем среди взрослых. Ранее академия также сообщала о симптомах депрессии примерно у 30% учащихся младшей средней школы и почти у 40% старшеклассников.

Давление начинается раньше

Доцент Гонконгского политехнического университета Шиминь Чжу связывает ухудшение психического здоровья молодежи с сочетанием нескольких факторов: усилением образовательной конкуренции, распространением цифровых медиа, изменениями в семейных структурах и неопределенностью во время быстрых общественных изменений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Китае девятилетнее образование является обязательным лишь до окончания младшей средней школы. После вступительного экзамена в старшую школу учащихся распределяют между академическим и профессиональным направлениями. В зависимости от региона продолжить обучение в академической старшей школе могут около 50–70% участников экзамена. Из-за общественного предпочтения академического образования многие семьи воспринимают профессиональное направление как неудачу.

Барьеры для помощи

Пекин заявил о намерении снижать учебную нагрузку и развивать общенациональную систему скрининга психического здоровья и кризисного вмешательства. К 2030 году все начальные и средние школы должны быть обеспечены консультантом и проводить не менее одного тематического мероприятия или лекции в год. По данным Госсовета КНР, консультанты уже работают в 92% начальных школ и 95% младших средних школ.

В то же время обращению за помощью препятствуют стигматизация, опасения родителей по поводу возможных последствий диагноза и нехватка специалистов. Согласно исследованию Китайской академии наук, лишь 27,4% родителей ведут ребенка в клинику после первой просьбы о помощи. Статья в The Lancet за 2019 год оценивала число квалифицированных детских и подростковых психиатров в Китае примерно в 500 человек, большинство из которых работали в крупных городах.

Читай нас в