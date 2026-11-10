Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего в США проанализировали данные Instagram 415 студентов и установили, что фотографии, язык публикаций и характер активности в социальной сети могут давать умеренно полезную информацию о субъективном ощущении одиночества. В то же время эти данные значительно хуже отражали размер социального круга и частоту контактов с семьей и друзьями, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

Участники дали информированное согласие, заполнили анкеты и загрузили архивы своих аккаунтов Instagram. Одиночество оценивали с помощью четырех валидированных опросников, которые в совокупности охватывали пять показателей: общее ощущение одиночества, размер социального круга и доступную поддержку, а также эмоциональное и социальное одиночество.

Ученые изучали поведенческие показатели, в частности количество подписчиков, частоту публикаций, комментариев и отметок «нравится», а также долю ночных публикаций и публикаций в выходные. Отдельно программное обеспечение анализировало фотографии профиля и публикаций: количество лиц, наклон и поворот головы, выражения лица и цвета. Подписи и комментарии оценивали по эмоциональной окраске и выбору слов.

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Разные проявления одиночества

Участники, публиковавшие фотографии с меньшим количеством лиц, чаще сообщали об одиночестве. Этот показатель оставался связанным с двумя его измерениями даже после учета симптомов депрессии и тревоги. С более высокими показателями одиночества также были связаны фотографии профиля с наклоном головы вверх и подписи, ориентированные на прошлое.

Социальное одиночество, то есть неудовлетворенность более широким кругом контактов, ассоциировалось с меньшим количеством отметок «нравится» и комментариев, а также с более низкой долей фотографий с лицами. Эмоциональное одиночество, связанное с отсутствием близкой связи, чаще сочеталось с более негативными формулировками в подписях, грустными или сердитыми выражениями на фотографиях профиля и ночными публикациями. Более частое размещение публикаций также было связано с эмоциональным одиночеством.

Исследование имело поперечный наблюдательный дизайн, поэтому не устанавливает, предшествует ли поведение в Instagram одиночеству или является его следствием. Авторы также предупредили о рисках для конфиденциальности и возможных ошибках при использовании цифровых данных для выявления людей, которым может потребоваться поддержка.

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