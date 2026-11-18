Анализ данных 283 426 взрослых в возрасте от 18 лет в 80 странах и территориях показал, что совокупная распространённость недостаточного веса, избыточного веса и ожирения составила 59,5%. Исследование, о котором сообщает News-Medical, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Основную часть показателя составлял избыточный вес

Учёные использовали индивидуальные данные национально репрезентативных опросов ВОЗ STEPS, проведённых в 2004–2024 годах. Индекс массы тела рассчитывали на основе непосредственно измеренных роста и веса участников. Недостаточную массу тела определяли как ИМТ ниже 18,5 кг/м², избыточный вес — как ИМТ от 25 до 29,9 кг/м², а ожирение — как ИМТ от 30 кг/м².

В работе «двойное бремя нарушений питания» на уровне населения определили как сумму распространённости недостаточного веса и избыточного веса вместе с ожирением. Совокупная распространённость избыточного веса и ожирения составила около 51%, а недостаточного веса — примерно 4%. Эти оценки рассчитывали отдельно, поэтому они не складываются напрямую в общий показатель 59,5%. Отдельно распространённость ожирения оценили примерно в 19%, а избыточного веса — в 25%.

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Различия между странами и полами

В 88% исследованных стран совокупный показатель был выше среди женщин. В целом он составил 64,3% среди женщин против 54,3% среди мужчин, а медианная разница между полами достигла 10,4 процентного пункта. Это преимущественно отражало более высокую распространённость избыточного веса и ожирения среди женщин, тогда как уровень недостаточного веса в обеих группах был почти одинаковым.

Самый низкий показатель зафиксировали в Руанде — 24%, самый высокий — в Американском Самоа, почти 94%. В региональном разрезе значения колебались от почти 41% в странах Африки к югу от Сахары до более чем 83% в Океании. В странах с низким уровнем дохода оценка составила примерно 37%, а в странах с высоким уровнем дохода — почти 78%.

Исследователи отметили, что каждая страна была представлена только одним опросом. Поэтому результаты не позволяют установить изменения распространённости внутри стран с течением времени или причинно-следственные связи. Кроме того, показатели на основе ИМТ не охватывают дефицит микронутриентов и другие формы нарушений питания.

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