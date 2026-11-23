Исследование с участием 92 когнитивно здоровых людей в возрасте от 40 до 60 лет выявило связь между составом тела, метаболическим здоровьем и показателями белков, связанных с болезнью Альцгеймера, в мозге. Результаты планируют представить на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, сообщает News-Medical.

Четыре профиля участников

Учёные объединили данные МРТ о жире в брюшной полости, мышечной и жировой ткани бёдер с индексом массы тела, показателями инсулинорезистентности и уровнем холестерина. На основании этих характеристик участников разделили на четыре группы.

В первой группе было больше висцерального и подкожного жира, ниже уровень холестерина высокой плотности и выше инсулинорезистентность. В четвёртой группе было больше мышц бёдер, умеренно высокий уровень висцерального жира, меньше подкожного жира и более благоприятные метаболические показатели по сравнению с первой группой. Вторая и третья группы имели более низкие показатели жировой и мышечной ткани и более низкий индекс массы тела; в третьей группе также фиксировали более высокий уровень холестерина высокой плотности.

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Амилоид и тау-белок

С помощью позитронно-эмиссионной томографии авторы измерили накопление амилоида и тау-белка — двух белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Самый низкий уровень амилоида зафиксировали во второй группе. После учёта поражения мелких сосудов головного мозга, диабета и гипертонии средний уровень амилоида в первой группе был на 6,7 пункта выше, чем во второй. Это было единственное статистически значимое различие между группами после такой корректировки.

Самый низкий уровень тау-белка выявили в третьей группе, имевшей более благоприятный метаболический профиль. В других группах средние показатели тау-белка были примерно на 5–12% выше, а наибольшую разницу зафиксировали между третьей и четвёртой группами. Группы с более низкими показателями жировой ткани также имели более низкие показатели воспаления мозга по данным МРТ.

Необходимы дальнейшие исследования

Авторы подчеркнули, что результаты не доказывают причинно-следственную связь между составом тела, метаболическим здоровьем и болезнью Альцгеймера. Они также не позволяют предсказать, разовьётся ли заболевание у конкретного человека. Следующим шагом должна стать проверка выводов на более крупных и разнообразных группах участников, а также изучение изменений с течением времени.

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