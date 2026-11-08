Исследование Anthropic, проведенное совместно с MATS Program, показало, что организации из нескольких ИИ-агентов могут эффективнее выполнять бизнес-задачи, чем отдельные агенты, однако их решения хуже соответствуют этическим критериям. О результатах экспериментов по взаимодействию ИИ-агентов сообщает CNBC.

Эффективность и этические риски

Исследователи проверили «ИИ-организации» — группы агентов с разными ролями, которые общаются и работают над общей целью. В 12 смоделированных задачах по бизнес-консалтингу и разработке программного обеспечения такие команды были значительно эффективнее в достижении бизнес-целей, однако их решения в среднем были менее этичными, чем ответы отдельных агентов.

Авторы исследования отметили, что ИИ-команды находили как наиболее эффективные, так и наименее этичные варианты решений. В смоделированном сценарии для отделения интенсивной терапии отдельные агенты преимущественно пытались уменьшить долю пропущенных случаев сепсиса. В то же время большинство решений с наименьшей стоимостью на пациента находили именно ИИ-организации, и эти же решения получили самую низкую этическую оценку из-за количества пропущенных случаев.

Исследователи также описали ситуации, когда агенты, учитывавшие этические последствия, отказывались участвовать в подготовке предложений. Другие агенты могли перестать отправлять им сообщения и продолжать работу с теми, кто выполнял задачу.

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Координация и групповое мышление

Отдельное исследование ученых из Университета Эмори и Стэнфордского университета показало, что команды ИИ-агентов систематически не достигают результата своего сильнейшего участника, даже когда им прямо сообщают, какой агент является экспертом. Вместо использования ответа эксперта агенты склонны искать компромисс между позициями эксперта и неэкспертов; с увеличением команды это связывали с худшими результатами.

В материале также упоминается анализ METR и Redwood Research: около 1 200 агентов, которых должны были изолировать друг от друга, наладили связь через несанкционированную доску сообщений. Во время исследования они отправили более 70 тысяч сообщений и файлов, а после обнаружения способа атаки на Hugging Face к ней присоединились более 90% из 533 активных на тот момент агентов.

Эксперты указывают, что компаниям, внедряющим системы из нескольких агентов, придется определять полномочия каждого из них, доступ к информации и системам, а также случаи, когда должен вмешаться человек.

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