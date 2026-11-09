Международная группа исследователей прогнозирует, что глобальное потепление достигнет отметки 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом в 2029 году. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Регионы нагреваются неравномерно

Команда ученых во главе с Фрэнсисом Звирсом из Университета Виктории в Канаде установила, что темпы потепления существенно различаются в зависимости от региона. К 2025 году российская Арктика потеплела примерно на 3,3°C, северо-восток Северной Америки — на 2,6°C, а Западная и Центральная Европа — более чем на 2°C.

Медленнее температура росла в отдельных районах Центральной Африки, Юго-Восточной Азии и Южного Тихого океана. В частности, в Новой Зеландии потепление составило немногим более 1°C. По оценке авторов, региональное потепление уже достигло 90–94% уровня, ожидаемого при глобальном потеплении на 1,5°C, и 65–76% уровня, прогнозируемого для потепления на 2°C.

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Влияние деятельности человека

Для оценки температурных изменений с начала индустриализации исследователи применили статистический метод Kriging for Climate Change, который сопоставляет климатические модели с наблюдениями. Они отдельно проанализировали влияние парниковых газов и аэрозолей.

Ученые пришли к выводу, что антропогенные факторы ответственны практически за все зафиксированное региональное потепление. Доминирующим фактором названы парниковые газы, тогда как аэрозоли частично компенсируют вызываемое ими нагревание, прежде всего в промышленных регионах Северного полушария. В то же время авторы отметили, что качество выводов зависит от использованных климатических моделей.

Отметка 1,5°C в глобальном измерении уже была достигнута в отдельном 2024 году, а также, согласно программе наблюдения Земли Copernicus, вероятно, в 2026 году. Для целей Парижского климатического соглашения определяющим является не показатель одного года, а среднее значение за более длительный период.

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