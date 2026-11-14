Исследователи Барселонского института глобального здоровья ISGlobal в сотрудничестве с Французским национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Inserm выявили связи между факторами окружающей среды во время беременности и детства и рядом показателей здоровья до подросткового возраста. О результатах работы, опубликованной в журнале Science Advances в рамках проекта Human Early Life Exposome (HELIX), сообщает News-Medical.

Почти 200 факторов окружающей среды

Ученые проанализировали 69 воздействий в пренатальный период и 129 факторов в детстве, сопоставив их с 11 показателями здоровья, оцененными в возрасте от 6 до 11 и от 12 до 18 лет. Они рассматривали четыре группы показателей: кардиометаболические, в том числе индекс массы тела и артериальное давление; психическое здоровье; респираторные заболевания; а также аллергические проблемы.

В число проанализированных факторов вошли питание, физическая активность, сон и другие индивидуальные привычки, табачный дым, загрязнение воздуха в помещениях и на улице, химические вещества, металлы и характеристики застроенной среды. Экспосомом исследователи называют совокупность всех воздействий окружающей среды, с которыми человек сталкивается на протяжении жизни.

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Связи с несколькими показателями здоровья

Анализ выявил шесть пренатальных и 42 фактора детства, связанных сразу с несколькими результатами или группами показателей здоровья. Ни один фактор не был связан со всеми четырьмя группами, однако примерно каждый третий из отобранных воздействий имел связь более чем с одной из них.

В частности, курение матери во время беременности ассоциировалось с более высоким индексом массы тела и более выраженными внешними поведенческими проявлениями у детей как в раннем возрасте, так и в подростковом. Оно также было связано с большим числом симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности у подростков. Более высокое потребление мяса матерью во время беременности было связано с несколькими показателями психического здоровья и астмой у детей, а также со свистящим дыханием и дерматитом в детстве.

Открытый атлас данных

Авторы создали открытый интерактивный атлас связей между экспосомом в раннем возрасте и показателями здоровья детей. Он позволяет просматривать выявленные взаимосвязи между факторами окружающей среды, показателями здоровья и этапами развития. Ученые подчеркнули, что исследование фиксирует ассоциации, а не доказывает причинно-следственную связь; для ее установления необходимы дальнейшие исследования в более крупных и разнообразных группах населения.

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