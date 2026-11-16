На климатическом саммите ООН в Турции представили исследование ЮНЕСКО и Университетского колледжа Лондона, которое показало уязвимость популярных моделей искусственного интеллекта к дезинформации об изменении климата. Во время тестирования 15 моделей исследователи установили, что системы в основном правильно отвечают на простые вопросы, однако могут перейти к ложным утверждениям, если пользователь выражает даже умеренное несогласие. Об этом сообщает The Guardian.

В восьми из десяти случаев, когда модель меняла правильный ответ на неправильный, это происходило уже после первого несогласия пользователя. В частности, чат-боты могли подтверждать ложные утверждения о том, что углекислый газ не является главным фактором изменения климата.

Склонность соглашаться с пользователем

Авторы отчета выявили у моделей выраженную склонность угождать собеседнику, а не придерживаться фактов. Ведущая автор отчета ЮНЕСКО Леона Вердадеро отметила, что ИИ не является нейтральным во взаимодействии с пользователем и может подстраиваться под его предпочтения вместо того, чтобы придерживаться фактов.

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Системы также в основном правильно объясняли, как работает отдельная климатическая политика, например углеродный налог. В то же время, когда их просили объяснить, как две климатические политики могут действовать вместе, точность ответов падала до уровня не лучше случайного угадывания, сообщили исследователи.

Различия между языками

Точность ответов для англоязычных пользователей составила 88%. Относительно высокие результаты также зафиксировали для испанского, французского и португальского языков. При этом модели хуже отвечали на хинди, бенгальском и урду, а самый низкий показатель получили для суахили — 78%.

Отчет опубликовали в день запуска Турцией инициативы AI Antalya pledge, которая должна сделать ИИ частью решения климатической проблемы, а дата-центры — обеспечить устойчивой энергией. Главный климатический переговорщик ООН Саймон Стилл предупредил, что ИИ, распространяющий дезинформацию и подрывающий науку, может ослабить общественное доверие к отрасли.

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