Китаю принадлежит около 80% мировых патентов в сфере подводных дата-центров, свидетельствует анализ 168 патентов, связанных с этой технологией, за 2006–2026 годы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование двух китайских специалистов из Тяньцзиня.

Авторы работы представляют Центр сотрудничества по патентной экспертизе и Национальную службу морских данных и информации. Исследование опубликовали в китайскоязычном издании Journal of Marine Information Technology and Application. Ученые указали, что Китай имеет преимущества в инженерных решениях, в частности в модульном строительстве и техническом обслуживании непосредственно на месте эксплуатации.

Развитие технологий

До 2014 года разработками преимущественно занимались компании морской инженерии и исследовательские учреждения США, Норвегии и Канады. Тогда ежегодно подавали менее трех патентных заявок, а внимание было сосредоточено на герметичных капсулах, способных выдерживать давление, и подводных фундаментах.

В 2015–2020 годах число заявок выросло. Разработчики работали над конструкцией капсул, системами теплового управления и электропитанием. Технологическая цель сместилась от проверки принципиальной осуществимости к подтверждению надежности для длительной работы под водой. С 2021 года Китай стал главным источником роста сектора, отметили исследователи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Южная Корея занимает второе место с 17 патентами, которые преимущественно касаются развертывания модулей дата-центров и разработки конструкционного оборудования. США имеют восемь патентов в сферах архитектуры систем, электропитания и локальной обработки данных. Европейские страны, в частности Норвегия и Великобритания, имеют шесть патентов, связанных с контролем подводного производства, электропитанием и автоматизированным техническим обслуживанием.

Охлаждение морской водой

Подводные дата-центры используют морскую воду как естественный источник холода для отвода тепла. По приведенным данным, наземные дата-центры потребляют до 3% мировой электроэнергии, а на кондиционирование воздуха приходится около трети этого объема.

Такие объекты могут сократить затраты энергии и воды на охлаждение и не требуют дефицитных земельных участков. Авторы исследования предложили в дальнейшем изучать интеграцию офшорной ветроэнергетики с подводными дата-центрами и оценивать долгосрочное экологическое воздействие их работы.

Читай нас в