Исследование на мышах показало, что самки в среднем выбирали более тёплые поверхности, чем самцы, а на эту разницу могут влиять тестостерон и белки-рецепторы в нервных окончаниях кожи. Работу, опубликованную 28 октября в Journal of Physiology, описывает Live Science.

Разница в выборе температуры

В опыте 30 самцов и 27 самок мышей могли перемещаться между двумя соседними пластинами. Температура одной из них составляла 33°C, а температуру другой изменяли. Камера фиксировала, сколько времени животные проводили на каждой поверхности.

Когда вторая пластина была холоднее, мыши обоих полов чаще оставались на поверхности с температурой 33°C. Однако при температуре второй пластины 38°C самки проводили на более тёплой поверхности существенно больше времени, чем самцы. Средняя выбранная температура поверхности составляла около 32°C у самцов и 36°C у самок.

Исследователи также измерили внутреннюю температуру тела и температуру кожи животных и не выявили значимых различий между самцами и самками по этим показателям. Поскольку верх клетки был открытым, авторы связали выбор поверхности именно с ощущениями кожи, а не с температурой воздуха.

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Влияние гормона и рецепторов

Учёные генетически удалили у мышей белок, реагирующий на тепло. У самцов после этого уменьшилось избегание более тёплой поверхности, а предпочитаемая ими температура выросла примерно до 35°C — ближе к показателю самок. У самок удаление или блокирование этого белка заметного эффекта не имело.

Блокирование рецептора прохлады ослабило избегание холодных пластин у животных обоих полов. Одновременно самки стали проводить меньше времени на тёплых поверхностях, тогда как предпочтения самцов в отношении них не изменились.

После блокирования выработки тестостерона самцы через несколько недель начали чаще оставаться на поверхности с температурой 38°C. Самки, которым давали тестостерон, утратили выраженное предпочтение более тёплых температур. Эстроген и прогестерон не изменили температурных предпочтений самцов, как и блокирование этих гормонов у самок. Авторы отметили, что тестостерон не полностью объясняет разницу, а механизм его влияния на сенсорные белки ещё требует изучения.

Опыты на людях в рамках этой работы не проводились. В то же время авторы указали, что аналогичные сенсорные белки есть и у людей.

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