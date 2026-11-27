Исследователи, проанализировавшие данные 502 детей из Сингапура, обнаружили связь между более продолжительным просмотром экранов в возрасте одного года и примерно шести лет и более низкими учебными результатами в девятилетнем возрасте, а также более слабой рабочей памятью в 10,5 года. Об этом ScienceDaily сообщает со ссылкой на исследование, опубликованное в World Journal of Pediatrics.

Данные наблюдения за детьми

Ученые из Inserm и Национального университета Сингапура использовали данные когорты Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes. Родители сообщали об экранном времени детей в шести временных точках — от раннего до среднего детства. Позднее исследователи оценивали учебные достижения участников и их рабочую память.

Рабочая память — это способность временно удерживать и обрабатывать информацию. Она необходима, в частности, чтобы выполнять инструкции, решать математические задачи, понимать предложения и удерживать информацию во время выполнения заданий.

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Почему выделили возраст 1 и 6 лет

Наибольшие статистические эффекты исследователи зафиксировали для экранного времени в возрасте одного года. Связь также проявилась примерно в шесть лет — когда дети обычно начинают формальное школьное обучение. В то же время для возраста двух и трех лет статистически значимой связи в этом исследовании не выявили.

Авторы предполагают, что просмотр экранов может вытеснять занятия, важные для когнитивного развития: общение со взрослыми, воображаемую игру и непосредственное изучение окружающего мира. Однако исследование установило связи, а не доказало, что именно экранное время напрямую вызывает более слабые академические или когнитивные результаты.

Всемирная организация здравоохранения и Американская академия педиатрии в целом советуют избегать контакта с экранами в первые 18–24 месяца жизни и ограничивать его менее чем одним часом в день для детей в возрасте от двух до пяти лет. Исследователи также отметили, что дальнейшие работы должны учитывать качество цифрового контента, тип устройств и взаимодействие родителей с ребенком во время просмотра.

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