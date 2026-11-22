Теоретическое исследование показало, что при крайне специфических условиях черные дыры могут фрагментироваться на более мелкие объекты. В привычной четырехмерной модели общей теории относительности такой сценарий почти невозможен, однако исключением может быть изолированная черная дыра, вращающаяся со скоростью, близкой к максимальной, допускаемой теорией.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на статью, опубликованную 22 октября в журнале Physical Review D. Авторы применили несколько методов математического моделирования и рассмотрели так называемую топологию «пары штанов» — схему, при которой один горизонт событий разделяется на два.

Ограничения для обычных черных дыр

Исследователи анализировали горизонт событий — границу, за которой ничто, включая свет, не может покинуть черную дыру. Они упростили моделирование процесса, сопоставляя отдельные срезы пространства-времени до и после возможного разделения.

Для неподвижной черной дыры Шварцшильда распад был бы запрещен законами термодинамики. Наблюдения гравитационных волн согласуются с предположением, что площадь поверхности черной дыры не уменьшается. Кроме того, даже при разделении фрагменты должны были бы очень быстро вновь слиться под действием гравитации.

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Соавтор работы, теоретический физик Университета Южной Дании Мануэль Дель Пьяно, объяснил, что быстрое вращение может позволить фрагментам разлететься до того, как они успеют вновь объединиться. При таком сценарии экватор горизонта событий двигался бы почти со скоростью света.

Дополнительные измерения и малые фрагменты

Авторы также рассмотрели модели пространства-времени с более чем четырьмя измерениями и сценарии с модифицированной гравитацией. В таких теоретических моделях сверхбыстрое вращение может способствовать фрагментации. В модели «черной струны» черная дыра могла бы вытянуться вдоль дополнительных измерений и распасться на несколько меньших тел, подобно бусинам на нитке.

Согласно одному из расчетов, для черной дыры массой в десять Солнц энергетически выгодными могли бы быть фрагменты массой в несколько раз больше массы Великой пирамиды Гизы, сжатые до размеров меньше протона. Ученые ожидают, что потенциально более склонными к такому разделению являются небольшие первичные черные дыры, которые могли возникнуть вскоре после Большого взрыва. В то же время исследование устанавливает, когда распад не противоречит энтропии и законам сохранения, но не доказывает, что он действительно происходит.

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