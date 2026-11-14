Распространённые школьные адаптации для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не продемонстрировали значимого улучшения поведения в классе или академических результатов. К такому выводу пришли исследователи Центра детей и семей Международного университета Флориды в рандомизированном клиническом исследовании, сообщает News-Medical.

Какие адаптации проверяли

Учёные оценили четыре часто применяемых подхода: дополнительное время на выполнение заданий, частые перерывы, возможность работать стоя за партой и работу в среде с меньшим количеством отвлекающих факторов. Ни один из них не обеспечил статистически значимого улучшения поведения учеников или результатов коротких проверочных работ. Некоторые из этих адаптаций также связывали со снижением учебной продуктивности.

Исследование опубликовали в журнале JAMA Pediatrics. Оно проводилось в рамках Summer Treatment Program — программы со структурированными занятиями в классе и рекреационными активностями для детей с СДВГ. В исследовании приняли участие 255 детей от детского сада до шестого класса, которые начали участие в 2022–2025 годах; 235 участников завершили его.

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Сравнение с другими подходами

Исследователи оценивали нарушения правил в классе, продуктивность при выполнении заданий и результаты тестов в разных условиях. Поведенческие вмешательства снижали количество нарушений правил на 37% по сравнению с обычными условиями в классе. Стимулирующая медикаментозная терапия снижала этот показатель на 61% и на 22% повышала долю правильно выполненных заданий по сравнению с плацебо.

Руководитель исследования, профессор психологии Грегори Фабиано, отметил, что учёных удивило отсутствие значимого эффекта от проверенных адаптаций даже в сочетании с поведенческими вмешательствами или медикаментами. Авторы советуют уделять больше внимания подходам с доказательной базой: ежедневным отчётным карточкам, чётким ожиданиям, последовательной обратной связи, похвале и вознаграждениям за достижение индивидуальных целей.

В то же время исследователи предостерегли, что работа проводилась в структурированных летних классах программы лечения, а не в обычных школах. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы проверить, будут ли такие же результаты в повседневной школьной среде.

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