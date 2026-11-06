Международное клиническое исследование PROSpect показало, что раннее рутинное применение положения на животе или высокочастотной осцилляторной вентиляции легких (HFOV) не увеличивает число дней без искусственной вентиляции легких у детей с педиатрическим острым респираторным дистресс-синдромом (PARDS). Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Данные исследования PROSpect

В рандомизированном испытании приняли участие 424 ребенка из 75 больниц в 18 странах. Исследователи сравнивали раннее применение положения на животе с положением на спине, а также HFOV с обычной механической вентиляцией легких.

По первичному показателю — числу дней без вентилятора к 28-му дню — статистически значимых различий между группами не выявили. Общая смертность в течение 28 дней составила 10%, и существенных различий между группами по этому показателю также не зафиксировали.

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Безопасность процедур

Положение на животе связали с более высокой частотой обструкции дыхательных путей и повреждений кожи, вызванных давлением. Применение HFOV ассоциировалось с большей гемодинамической нестабильностью.

Старший автор исследования Martha A.Q. Curley из Детской больницы Филадельфии отметила, что оба метода могут оставаться инструментами спасательной терапии, в частности когда невозможно поддерживать безопасные пределы вентиляции с защитой легких. В то же время результаты испытания не поддерживают их рутинное применение в качестве терапии первой линии при умеренном и тяжелом PARDS.

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