Исследование, опубликованное в журнале PLOS Digital Health, не выявило меньшего общего объема мышц живота у пациентов с болью в пояснице по сравнению с людьми без такого диагноза. Как сообщает ScienceAlert, результаты свидетельствуют, что слабые мышцы живота не обязательно являются причиной боли в нижней части спины, а их укрепление само по себе может быть недостаточным решением.

Анализ более 33 тысяч КТ-снимков

Команда исследователей, в которую вошла инженер-механик Стэнфордского университета Кэтрин Марусич, использовала модель глубокого обучения для анализа более 33 500 компьютерных томограмм брюшной полости 23 508 пациентов.

Согласно данным электронных медицинских карт, у 2 622 участников диагностировали боль в пояснице. Их сравнили с 2 577 людьми без такой боли, подобранными по полу, возрасту и индексу массы тела. Авторы отметили, что большинство предыдущих визуализационных исследований этой проблемы были примерно в 25 раз меньше.

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Соотношение мышц и жира

Ученые не обнаружили различий между двумя группами в общем объеме мышечной ткани или распределении жира в брюшной полости. В то же время в группе с болью в пояснице среднее соотношение мышц и жира в области живота было статистически ниже.

Исследователи подчеркивают, что эти выводы не означают, что мышцы не важны для здоровья спины. КТ-снимки не дают полной оценки силы мышц, однако результаты указывают, что больший объем мышц живота не гарантирует защиты от боли. Авторы предлагают в дальнейшем изучать отдельные мышцы и локальные изменения, а также уделять внимание контролю движений, а не только общему объему мышечной ткани.

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