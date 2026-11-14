Исследователи Университета Ла Троб в Австралии установили, что четырёхмесячная программа прогрессивных упражнений и обучения под наблюдением физиотерапевта улучшает состояние колена у молодых людей после реконструкции передней крестообразной связки (ACL). В то же время учёные не выявили признаков того, что такие упражнения вредят коленному хрящу или ухудшают ранний остеоартрит, сообщает ScienceDaily.

В испытании приняли участие 184 пациента

В клиническом исследовании SUPER-Knee приняли участие 184 взрослых в возрасте от 18 до 40 лет. У всех них были симптомы со стороны колена через один-три года после операции. Часть участников направили на программу упражнений, другие получили одну образовательную сессию для сравнения результатов.

Участники, проходившие четырёхмесячную реабилитацию под наблюдением физиотерапевта, сообщили об улучшении здоровья колена, уменьшении боли и лучшем качестве жизни. Также у них выросла мышечная сила. Результаты были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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Риск раннего остеоартрита

Согласно приведённым исследователями данным, примерно половина пациентов через два года после реконструкции ACL всё ещё не удовлетворена состоянием своего колена. Около половины также имеют признаки раннего остеоартрита в течение десяти лет после операции, нередко до 40-летнего возраста.

Руководитель исследования, доцент Адам Калвенор, заявил, что результаты подтверждают безопасность сочетания упражнений и обучения для молодых людей с повышенным риском раннего остеоартрита. В то же время испытание не устанавливало, способна ли программа предотвратить остеоартрит в долгосрочной перспективе.

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