Исследователи из Урологического института Медицинского центра University Hospitals Cleveland не выявили более высокой частоты деменции среди пациентов с гиперактивным мочевым пузырем, начавших принимать антихолинергические препараты, по сравнению с теми, кому назначили агонисты бета-3. О результатах работы, опубликованной 6 ноября 2026 года в JAMA Network Open, сообщает News-Medical.

Данные более 830 тысяч пациентов

Авторы использовали национальную электронную базу медицинских записей Epic Cosmos и наблюдали за 830 393 взрослыми в возрасте от 40 до 90 лет. Участники впервые получали лечение гиперактивного мочевого пузыря в 2012–2025 годах.

Частота деменции была схожей как между двумя классами препаратов, так и между отдельными лекарствами. Антихолинергические средства являются базовым вариантом фармакологического лечения второй линии этого состояния. Агонисты бета-3 — более новый класс препаратов, который ранее считали более безопасным для мозга.

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Ограничения выводов

Ведущий автор исследования, урогинеколог Дэвид Шейн, отметил, что результаты нуждаются в повторном подтверждении, прежде чем смогут повлиять на клинические рекомендации. По его словам, агонисты бета-3 по-прежнему считают предпочтительным выбором, когда их можно применять.

Исследователи подчеркнули, что работа сравнивала два класса лекарств и не охватывала пациентов, не получавших медикаментозного лечения. Поэтому она не доказывает отсутствие риска деменции от этих препаратов. Она также не подтверждает, что гиперактивный мочевой пузырь сам по себе является ранним признаком деменции, хотя выявленная закономерность согласуется с такой гипотезой.

Шейн добавил, что антихолинергические препараты могут иметь краткосрочные побочные эффекты, связанные с памятью и когнитивными функциями. По его словам, такие симптомы проходят после прекращения приема лекарств.

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