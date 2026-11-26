Осушение торфяников обеспечило около 2,7% общего изменения энергетического баланса Земли, вызванного деятельностью человека, по состоянию на 2020 год. К такому выводу пришла исследовательская группа под руководством Джевана Ю из Массачусетского технологического института, сообщает Ars Technica.

Выбросы после осушения

Торфяники — это, в частности, болота, где органическое вещество накапливается толстыми слоями. По оценке исследователей, в залежах торфа хранится около 600 млрд тонн углерода — больше, чем во всей живой растительности планеты.

При постоянном затоплении кислород в воде быстро исчерпывается, поэтому органические остатки разлагаются медленнее. Часть углерода при этом попадает в атмосферу в виде метана. Осушение торфяников с помощью канав снижает уровень воды и открывает торф для доступа кислорода. Это уменьшает выбросы метана, но существенно увеличивает выбросы углекислого газа.

Оценка с 1800 года

Ученые использовали современные измерения газовых выбросов с торфяников, чтобы создать глобальную модель выбросов CO₂ и метана в зависимости от уровня воды. Затем они объединили ее с реконструкциями исторического осушения торфяников, начиная с 1800 года.

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Согласно расчетам, в 2020 году дополнительное влияние выбросов CO₂ на энергетический баланс Земли составило примерно 83 милливатта на квадратный метр, а снижение выбросов метана дало эффект минус 9 милливатт. Совокупный результат достиг 73 милливатт на квадратный метр. С учетом погрешности это соответствует от 1,8% до 3,6% общего вызванного человеком изменения энергетического баланса.

Более половины связанных с осушением торфяников выбросов CO₂ исследователи отнесли к Европе, почти четверть — к Юго-Восточной Азии, еще 14% — к Северной Америке. Вклад Юго-Восточной Азии резко вырос лишь в последние десятилетия.

Сценарии до 2100 года

Модель также показала, что при неизменном с 2020 года уровне воды в торфяниках их совокупное влияние может вырасти до 138 милливатт на квадратный метр к 2100 году. Умеренное восстановление уровня воды могло бы сдержать этот рост, а более масштабное восстановление — несколько снизить влияние по сравнению с показателем 2020 года.

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