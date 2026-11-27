Изменение эволюционного давления в течение эпидемических волн может ограничивать постепенную адаптацию SARS-CoV-2 в пределах отдельных линий и способствовать их внезапной замене. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Virologica Sinica, о котором сообщает News-Medical.

Как меняется отбор мутаций

Исследователи проанализировали глобальную динамику инфекций, разнообразие последовательностей спайкового белка и экспериментальные характеристики вируса в восьми основных кладах SARS-CoV-2 в 2020–2024 годах. Они учитывали связывание с рецептором, проникновение в клетки и способность избегать антител.

По словам автора исследования Минкуня Ли, на ранней фазе волны отбор благоприятствует более высокой передаваемости вируса и устраняет мутации, которые помогают избегать иммунного ответа, но одновременно ухудшают связывание с рецептором. Когда совокупное число инфекций в пределах волны превышает приблизительно 70%, рост популяционного иммунитета, как заключили авторы, резко смещает отбор в сторону избегания иммунного ответа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эволюционная асинхронность

Первый автор работы Вентай Ма назвал это явление «эволюционной асинхронностью»: мутации появляются не в тот момент, когда имеют преимущество для распространения. Во время пика передачи вируса растет генетическое разнообразие и возникает много вариантов, способных избегать антител. Однако на раннем этапе волны они еще не имеют селективного преимущества и быстро исчезают из-за генетического дрейфа.

На поздней стадии, когда избегание антител становится более выгодным для вируса, число случаев инфекции уже сокращается, а вместе с ним — и генетическое разнообразие. Моделирование эволюции вперед во времени подтвердило, что для такого «узкого места» необходимы и изменения численности вирусной популяции, и колебания селективного давления. По мнению авторов, это может создавать условия для распространения сильно отличающихся вариантов, в том числе тех, которые эволюционировали во время хронических инфекций.

Исследователи также отметили, что учет фазы эпидемической волны вместе с функциональными показателями улучшил прогнозирование преимущества новых гаплотипов в моделях машинного обучения. Для систем раннего предупреждения они предлагают использовать геномные показатели, доступные в реальном времени, в частности нормализованное гаплотипное разнообразие.

Читай нас в