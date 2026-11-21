Новое исследование объясняет, как клетки врожденного иммунитета могут длительное время сохранять готовность быстрее реагировать на микробы. Как сообщает Live Science, важную роль в этом процессе может играть молекула никотинамидадениндинуклеотида, или NAD+, которая подавляет фермент KDM5a.

Эпигенетическая память

Врожденный иммунитет является первой линией защиты организма. Его клетки, в том числе макрофаги, могут переходить в так называемое тренированное состояние: после контакта с угрозой они способны в дальнейшем реагировать на патогены быстрее и сильнее. Такая память не связана с изменением последовательности ДНК, а возникает вследствие эпигенетических изменений — способов регулирования активности генов.

ДНК в клетках намотана на белки-гистоны. От того, насколько плотно она упакована, зависит активность определенных генов. Эпигенетические метки возле генов, связанных с воспалением, могут удерживать их в состоянии готовности к быстрой активации. Однако до сих пор было непонятно, как такие метки сохраняются неделями или месяцами, хотя клетки имеют ферменты, способные их удалять.

Роль NAD+

Исследование, опубликованное 30 октября в журнале Science Immunology, провели на иммунных клетках мышей, лабораторных мышах и отдельных человеческих клетках в лабораторных условиях. Предыдущие исследования указывали, что метаболические изменения в тренированных иммунных клетках повышают выработку NAD+.

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Обычно NAD+ расходуется во время ферментативных реакций. В этом случае молекула связывается с KDM5a — ферментом, который может стирать эпигенетические метки, — но не расходуется. Вместо этого она подавляет работу KDM5a, благодаря чему клетки могут оставаться в тренированном состоянии и запускать воспалительную реакцию после нового сигнала.

В опытах на мышах снижение или устранение NAD+ из иммунных клеток не позволяло им перейти в тренированное состояние. У мышей с раком это ослабляло способность иммунной системы атаковать опухолевые клетки. У стареющих мышей исследователи также наблюдали одновременное снижение уровня NAD+ и способности врожденного иммунитета реагировать на угрозы.

Эксперт Муса Мхланга, не участвовавший в работе, отметил, что данные по человеческим клеткам значительно более ограничены, чем результаты опытов на мышах, и требуют дальнейшего подтверждения. По его словам, результаты не дают оснований считать, что повышение уровня NAD+ само по себе станет лечением рака, болезни Альцгеймера или возрастного ослабления иммунитета.

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