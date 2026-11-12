Международная группа исследователей пришла к выводу, что самые ранние выраженные шеи у ранних четвероногих позвоночных около 380 миллионов лет назад были слишком жёсткими для значительных движений головы. Это ставит под сомнение давнее объяснение, согласно которому шея возникла прежде всего для того, чтобы ранние тетраподы могли осматривать окружающую среду без поворота всего тела, сообщает ScienceDaily.

Модели показали ограниченную подвижность

Учёные объединили данные ископаемых остатков, эксперименты с современными осетрами и компьютерное моделирование анатомии древних животных. Результаты работы, опубликованной 14 октября в журнале Nature, показали: даже при анатомическом отделении черепа от плечевого пояса строение позвоночного столба существенно ограничивало подвижность шеи.

Объектом анализа стали, в частности, ранние тетраподы и Tiktaalik — ископаемая рыба, описанная в 2006 году. Её останки нашли на острове Элсмир на канадской территории Нунавут. Tiktaalik является близким родственником самых ранних позвоночных с конечностями, поэтому его анатомия помогает восстановить промежуточные этапы перехода от водного образа жизни к наземному.

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Осетры помогли изучить хорду

Ключом к оценке подвижности стала хорда — длинный гибкий стержень ткани внутри позвоночного столба. У ранних тетраподов она была значительно больше отдельных позвонков, а мягкие ткани почти не сохраняются в ископаемом материале. Осетры имеют сходное строение позвоночника, поэтому исследователи измерили механические свойства их хорды и использовали эти данные для моделей древних животных.

По словам первой авторки исследования Даны Корнайсел из Уппсальского университета, ранние тетраподы не могли поворачивать голову так, как это делают современные наземные животные. Их способность поднимать голову была не выше, чем у рыб, а в некоторых случаях даже ниже. Модели также не учитывали дополнительные ограничения со стороны мышц, кожи и костных элементов в коже, поэтому реальная подвижность могла быть ещё меньшей.

Авторы считают, что отделение головы от плечевого пояса могло возникнуть не как приспособление для осмотра окружающей среды, а вместе с изменениями скелета, которые позволили передним конечностям поддерживать тело и участвовать в передвижении. Большая гибкость шеи, по их выводам, сформировалась позже.

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