Охотники-собиратели, жившие на Южном Кавказе между 57 тысячами и 27 тысячами лет назад, поддерживали социальные контакты на расстоянии от 40 до 200 километров. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавшая территории современных Армении, Грузии и соседних регионов, сообщает Jerusalem Post.

Следы дальних контактов

Исследователи объединили археологические, геологические и палеоэкологические данные, чтобы реконструировать способы передвижения небольших и рассредоточенных групп населения в разнообразном ландшафте Южного Кавказа.

На дальние перемещения и контакты между сообществами указывают каменные орудия и артефакты из обсидиана. Хотя сообщества охотников-собирателей были малочисленными и располагались на значительном расстоянии друг от друга, они не оставались изолированными.

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Переход между палеолитическими эпохами

Подобные традиции, зафиксированные на Южном Кавказе и Армянском нагорье, свидетельствуют об обмене знаниями и сохранении социальных связей на больших расстояниях. Работу возглавил доктор Ариэль Малински-Буллер из Еврейского университета в Иерусалиме.

Ученые рассмотрели переход от среднего к верхнему палеолиту. Собранные данные, по их мнению, указывают не на быструю замену одной популяции или культуры другой, а на постепенный процесс, при котором разные культуры и традиции сосуществовали тысячелетиями.

Авторы исследования отметили, что для объяснения реакции древних сообществ на масштабные изменения следует учитывать не только мобильность, но и условия окружающей среды, численность населения и социальные сети.

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