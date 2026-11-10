Анализ данных 495 269 участников UK Biobank в Великобритании показал связь между потреблением кофе и более низким риском фибрилляции предсердий — наиболее распространенного нарушения сердечного ритма. Наиболее выраженная ассоциация была зафиксирована среди людей, выпивавших 2–3 чашки кофе ежедневно, сообщает News-Medical.

Результаты наблюдения

Исследователи наблюдали за участниками в течение медианного периода в 13 лет. Средний возраст добровольцев в начале исследования составлял 57 лет, а за время наблюдения фибрилляция предсердий была диагностирована у 37 261 человека.

После учета возраста, пола, этнического происхождения, уровня физической активности, образования, курения, употребления алкоголя, индекса массы тела, доходов и других факторов риск фибрилляции предсердий у людей, пивших кофе, был оценен на 7–11% ниже, чем у тех, кто его не употреблял. Самые низкие оценки риска пришлись на уровень 2–3 чашки в день. При этом с увеличением количества напитка риск не снижался постепенно.

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Данные по чаю и ограничения

Для чая исследователи выявили менее выраженную и менее последовательную связь: в группе, употреблявшей 2–3 чашки в день, риск был на 5% ниже. При других уровнях потребления оценки были меньше, поэтому авторы призвали осторожно интерпретировать эти результаты.

Работа носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что кофе или чай предотвращают фибрилляцию предсердий. Участники самостоятельно сообщали о потреблении напитков только в начале исследования; авторы также не измеряли количество кофеина и не стандартизировали размер чашек, способ заваривания и крепость напитков. В анализ кофе входили и варианты без кофеина, поэтому результаты нельзя объяснить действием одного лишь кофеина.

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