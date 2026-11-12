В небольшом предварительном исследовании среди молодых взрослых более частое ежедневное использование электронных сигарет связали со снижением функции легких. Как сообщает News-Medical, исследователи проанализировали результаты обследований 22 нынешних пользователей преимущественно электронных сигарет в возрасте от 21 до 35 лет.

Как проводилось исследование

Участники прошли тестирование функции легких в начале исследования и повторно в среднем через 12 месяцев. Они также сообщили, как часто пользуются вейпами в течение дня. Тесты проводились с 9:00 до 11:00 — через 12 часов после использования любых табачных изделий.

Исследователи измеряли объем форсированного выдоха за первую секунду — FEV1, то есть количество воздуха, которое человек может выдохнуть из легких за одну секунду. Также оценивали форсированную жизненную емкость легких — общий объем воздуха, который можно быстро и принудительно выдохнуть после глубокого вдоха, — и соотношение этих показателей.

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Связь с частотой вейпинга

Во время второго обследования в группе зафиксировали статистически значимое снижение FEV1. После учета возраста, пола, расы, роста и частоты вейпинга исследователи также увидели тенденцию: с увеличением количества эпизодов вейпинга в течение дня FEV1 снижался сильнее. В то же время эта скорректированная тенденция не достигла статистической значимости.

По сравнению с участниками, которые вейпили от нуля до четырех раз в день, использование электронных сигарет 5–9 раз связывалось с уменьшением FEV1 на 100 мл. При частоте 10–29 раз в день этот показатель составлял 190 мл, а при 30 и более разах — 240 мл.

Авторы отметили ограничения работы: небольшую выборку, лишь два этапа измерений и отсутствие контрольной группы людей, не употребляющих табачные изделия. По их мнению, для оценки ускоренного снижения FEV1 и возможного риска хронической обструктивной болезни легких необходимы более длительные наблюдения и контрольные группы.

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