В США исследование на основе данных более чем 6 600 беременностей связало более высокие уровни пластификатора DINCH со снижением веса и длины тела новорождённых. Вещество используется в мягкой пластиковой упаковке для продуктов, игрушках, медицинских изделиях, текстиле и напольных покрытиях, сообщает The Guardian.

Данные исследования

Анализ провели специалисты NYU Langone Health, использовав данные федеральной программы США Environmental influences on Child Health Outcomes. DINCH обнаружили в образцах мочи у до 70% участниц. Более высокие уровни вещества ассоциировались с большей вероятностью того, что ребёнка отнесут к категории малых для гестационного возраста — то есть с весом ниже 10-го процентиля среди младенцев, рождённых на том же сроке беременности.

По расчётам авторов, десятикратное увеличение уровня воздействия DINCH было связано со снижением веса новорождённого на 27 граммов. Для сравнения, средний вес младенца при рождении составляет около 3 400 граммов. Исследование также показало, что такой результат чаще фиксировали среди матерей латиноамериканского происхождения и женщин с более низким уровнем образования.

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Замена фталатов

DINCH — сокращённое название диизононилового эфира 1,2-циклогександикарбоновой кислоты. Его применяют, чтобы сделать пластик более гибким и прочным; вещество, в частности, может содержаться в пищевой плёнке и пластиковых винных пробках. Его начали активнее использовать после того, как регуляторы США и ЕС начали принимать меры в отношении токсичных фталатных пластификаторов, в том числе DEHP.

Предыдущие исследования на животных и человеческих клетках свидетельствовали, что продукты распада DINCH могут влиять на гормональные процессы, важные для развития плода, а также вызывать воспаление. По оценке авторов, оно может сказываться на поступлении питательных веществ и кислорода к плоду. Общий объём мирового производства DINCH, согласно приведённым в исследовании данным, вырос с 25 000 тонн в 2002 году до 400 000 тонн в 2024 году.

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