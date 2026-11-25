Исследователи проанализировали 160 эпизодов голода в Европе в 1500–1800 годах и выявили связь между потеплением в экваториальной части Тихого океана, связанным с Эль-Ниньо, и продовольственными кризисами. Как сообщает News-Medical, в Центральной Европе температурная аномалия в 1 °C почти удваивала расчетную годовую вероятность начала голода — с 7% в нейтральных условиях до 13,9%.

Влажные годы и более низкие урожаи

Работа опубликована в журнале Nature Food. В ней участвовали климатологи и историки из Колумбийского университета, Института космических исследований имени Годдарда NASA, Тринити-колледжа в Дублине, Стокгольмского университета и других европейских университетов.

Ученые использовали хронологию продовольственных кризисов в девяти европейских регионах, данные годичных колец деревьев для реконструкции температуры поверхности океана, а также сведения об урожаях и ценах. Они пришли к выводу, что более теплые годы в Тихом океане совпадали с чрезмерными осадками в Центральной Европе и на Балканах.

В регионах, где влияние Эль-Ниньо было сильнее, урожаи ржи и пшеницы после аномалии в 1 °C снижались в среднем на 6,2%. Реакция ячменя и овса была слабее, что авторы связали с их более высокой устойчивостью к влажным условиям. Исследователи предупредили, что доступные исторические данные об урожаях ограничены и географически неравномерны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цены и продолжительность продовольственных кризисов

В девяти исследованных регионах Эль-Ниньо также связали с большей продолжительностью голода. По оценке модели, аномалия в 1 °C снижала темп завершения уже начавшегося голода в среднем на 24% по сравнению с нейтральными условиями. При сильном Эль-Ниньо с аномалией +2 °C вероятность того, что голод продолжался более трех лет, была примерно на 28 процентных пунктов выше, чем при Ла-Нинье с аномалией −1 °C.

Анализ цен на зерно в 44 городах показал совокупный рост до 6,8% через год после аномалии в 1 °C. Цены постепенно возвращались к базовому уровню примерно в течение восьми лет. Стоимость рыбы начинала расти ориентировочно через два года и достигала максимума в 4,4% через три года, хотя данные об улове не выявили выраженных изменений.

Авторы подчеркивают, что голод формировался вследствие взаимодействия климата, урожаев, рынков и социально-экономических условий. В то же время реконструкции климата, неполные сведения об урожайности и отсутствие надежных данных о межрегиональной торговле зерном ограничивают точность выводов.

Читай нас в