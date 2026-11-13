Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Сан-Диего в США выявили связь между нерегулярным режимом сна и бодрствования и более выраженными симптомами тревоги, депрессии и одиночества. О результатах исследования, опубликованного 12 ноября в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Данные почти 23 тысяч участников

Исследователи проанализировали информацию примерно 23 тысяч участников проекта TemPredict, стартовавшего в 2020 году. Изначально проект должен был выяснить, могут ли данные носимых устройств помочь выявлять COVID-19 до того, как люди замечали симптомы. Участники в среднем предоставили данные о сне за 154 дня. Их средний возраст составил 46 лет, а доля женщин была немного меньше половины выборки.

Участники носили смарт-кольца, датчики которых фиксировали движение и жизненные показатели и на этой основе определяли приблизительное время засыпания и пробуждения. Ученые рассчитали для каждого человека индекс регулярности сна — показатель от 0 до 100, где более высокий балл означает более стабильный ежедневный график.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разница в показателях регулярности

Симптомы депрессии, тревоги и одиночества участники ежемесячно самостоятельно оценивали в опросах. У людей без симптомов депрессии или с незначительными симптомами средний индекс регулярности сна составлял 84 и 83 соответственно. При умеренных симптомах он был равен 81, а при тяжелых — 75.

Участники с нормальным уровнем тревоги имели средний индекс 84, тогда как среди людей с тяжелой тревогой он составлял 79. Усиленное чувство одиночества также было связано с менее регулярным временем сна и пробуждения.

Авторы отметили, что такая связь может быть двусторонней: нерегулярный сон может быть как фактором, связанным с ухудшением психического здоровья, так и его симптомом. Следующие исследования должны проверить, может ли установление более стабильного графика сна улучшить психическое состояние людей.

Читай нас в