Международное исследование с участием 71 703 человек из 31 страны, включая США, Китай и ряд европейских государств, выявило связь между более низким социально-экономическим статусом и более высоким уровнем физической хрупкости в старшем возрасте. Разрыв между социально-экономическими группами увеличивался с возрастом, сообщает News-Medical.

Работа под руководством ученых Королевского колледжа Лондона была опубликована в журнале BMC Medicine. Наибольшее неравенство в показателях хрупкости между социально-экономическими группами исследователи зафиксировали в Англии.

Разрыв увеличивался с возрастом

Хрупкость оценивали по шкале от 0 до 100 баллов, которая отражала долю проблем со здоровьем и функциональных ограничений: чем выше показатель, тем выше уровень хрупкости. В 50 лет у участников из самой низкой социально-экономической группы показатель был почти на семь баллов выше, чем у представителей самой высокой группы.

К 80 годам эта разница увеличивалась примерно до 12 баллов. Авторы исследования отметили, что социально-экономические различия в физической хрупкости становятся более заметными по мере старения.

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Как оценивали состояние здоровья

Индекс хрупкости учитывал 27 аспектов здоровья, включая сообщенные участниками хронические заболевания и результаты оценки когнитивных функций. Социально-экономический статус определяли по уровню образования и совокупному достатку домохозяйства. Образование разделили на начальное, среднее и высшее, а в состав достатка включали жилье, бизнес, транспортные средства и сбережения без учета долгов и кредитов.

Ученые назвали социальную и физическую неактивность главными факторами, связанными с более высокими уровнями хрупкости у людей с более низким социально-экономическим статусом. Они также учитывали курение и чрезмерное употребление алкоголя. По оценке авторов, более высокая физическая и социальная активность в среднем и старшем возрасте может помочь уменьшить хрупкость в пожилом возрасте.

Физическая хрупкость означает снижение физиологического резерва и трудности с повседневными действиями, включая ходьбу или одевание. Она связана с более высокими рисками инвалидности, зависимости от посторонней помощи, госпитализации и смерти.

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