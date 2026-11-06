Исследователи Пенсильванского университета связали рост цен на продукты питания в США не только с увеличением расходов домохозяйств, но и с более высоким риском недостаточной обеспеченности продовольствием и худшими показателями психического здоровья. О результатах работы, опубликованной в журнале Applied Economic Perspectives and Policy, сообщает News-Medical.

Данные общенационального опроса

Авторы использовали данные Household Pulse Survey — масштабного репрезентативного опроса Бюро переписи населения США. Они проанализировали еженедельные расходы домохозяйств на продукты и готовые блюда, показатели недостаточной обеспеченности продовольствием и данные о психическом состоянии респондентов.

По данным исследователей, цены на продукты в американских магазинах в период с 2020 по 2024 год выросли более чем на 20% и опережали общую инфляцию. Среди факторов подорожания они назвали пандемию COVID-19, связанные с климатом перебои в поставках и рост расходов на энергию.

Четыре модели реагирования

Команда выделила четыре типа поведения домохозяйств. Около 44% из них почти не меняли покупательские привычки. Еще 28% переходили на более дешевые генерические товары, выбирали магазины с более низкими ценами и реже питались вне дома.

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Примерно 20% домохозяйств применяли более широкий набор мер: сокращали расходы, откладывали крупные покупки, а в отдельных случаях — медицинское лечение. Оставшиеся 8% прибегали к более радикальным шагам: брали дополнительную работу, пользовались кредитами или займами, сокращали сбережения и пенсионные взносы, а также расходы на отопление или электроэнергию.

Стратегии не всегда защищают от трудностей

Во всех четырех группах инфляция была связана с ростом расходов на еду, большей вероятностью недостаточной обеспеченности продуктами и худшими показателями психического здоровья. В то же время уровни риска различались. Среди домохозяйств, применявших самые жесткие ограничения, были зафиксированы одни из наименьших приростов показателей недостаточной обеспеченности продовольствием и тревожности. Исследователи предположили, что эта группа могла быть особенно уязвимой еще до усиления инфляции.

Ведущий автор работы, доцент аграрной экономики Yizao Liu, отметила, что интенсивные способы экономии часто являются не признаком успешной адаптации, а сигналом значительного финансового давления. По ее мнению, комплексная поддержка, сочетающая продовольственную помощь, компенсацию расходов на жилье и ресурсы для психического здоровья, может быть эффективнее отдельных программ.

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