В Канадской Арктике остаток Лаврентийского ледникового щита — ледяная шапка Барнса — начал вновь расширяться около 2 тысяч лет назад. Однако в 1960-х годах эта тенденция сменилась отступлением льда. Исследователи считают, что это могло быть ранней фазой нового ледникового периода, которую прервало глобальное потепление, сообщает ScienceDaily.

Растения подо льдом

Геохимики Николас Янг и Йорг Шефер из Земной обсерватории Ламонт-Догерти Колумбийской климатической школы вместе с коллегами исследовали историю Лаврентийского ледникового щита. В прошлом он покрывал значительную часть Канады и север США, а ледяная шапка Барнса в центральной части Баффиновой Земли в Нунавуте является его последним сохранившимся фрагментом.

В отличие от большинства ледников, шапка Барнса примёрзла к коренной породе и не скользит по поверхности. Поэтому под ней могли сохраниться растения, которые росли на этой территории до наступления льда. После начала отступления шапки в 1960 году растительные остатки постепенно обнажались. Учёные применили радиоуглеродное датирование, чтобы определить, когда растения были погребены подо льдом, и реконструировать продвижение его края.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Толкование начала оледенения

Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Science, Лаврентийский ледниковый щит достиг наименьшего размера около 3 тысяч лет назад. Примерно через тысячу лет после этого сохранившиеся массы льда снова начали увеличиваться. Авторы предлагают считать началом ледникового периода не появление огромных континентальных щитов, а устойчивое расширение уже существующего льда.

Такой подход отличается от предыдущих климатических моделей, согласно которым следующий период оледенения должен был начаться лишь через тысячи или десятки тысяч лет. В то же время учёные подчёркивают, что речь шла только о ранней стадии: заметное похолодание потребовало бы тысячелетий, а восстановление Лаврентийского щита до континентальных масштабов — около 30 тысяч лет.

К 1960-м годам ледяная шапка Барнса начала терять летом больше льда, чем могла восстановить зимой благодаря снегопадам. По интерпретации исследователей, это остановило развитие нового оледенения. Модели, на которые ссылаются авторы, также указывают, что шапка Барнса может полностью исчезнуть в течение следующих нескольких столетий.

Читай нас в