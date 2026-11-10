Ученые связывают резкое сокращение численности амфибий в бразильском Атлантическом лесу в 1970–1980-х годах с распространением хитридиевого грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Исследование музейных образцов лягушек со станции Борасея показало, что в 1978 году следов патогена не было, тогда как с 1983 года он стал широко распространенным, сообщает Mongabay.

Работа опубликована в журнале Molecular Ecology. Грибок Bd вызывает у земноводных смертельное инфекционное заболевание кожи. Он поражает кожу животных, влияя на поступление кислорода и регуляцию воды, солей и минералов в организме. У зараженных амфибий могут возникать покраснения, язвы, чрезмерное шелушение кожи, а также неврологические и поведенческие изменения.

Музейные образцы до и после сокращения

Для анализа команда использовала 370 лягушек 17 видов, собранных в 1970–1980-х годах бывшим куратором Смитсоновского института Уильямом Рональдом Хейером. В коллекции нет животных, собранных в 1979–1982 годах — именно в период резкого падения численности амфибий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исследователи применили ПЦР-тесты для выявления ДНК Bd, проанализировали генотипы патогена и проверили образцы кожи на характерные поражения. Они также исследовали качество ДНК, поскольку хранение в формалине и этаноле вызывает ее деградацию, и взяли мазки из сосудов для исключения возможного загрязнения. Анализ показал, что сначала в образцах был выявлен глобальный штамм Bd-GPL, а позднее — менее вирулентный штамм Bd-Brazil.

Причина сокращения еще не доказана окончательно

Авторы работы подчеркивают, что результаты нельзя распространять на весь Атлантический лес. Кроме того, исторические данные не позволяют окончательно доказать причинно-следственную связь. Исследователь Университета Сан-Паулу Лукас Ферранте, не участвовавший в работе, отметил, что выявление патогена после сокращения популяции не является доказательством того, что именно он вызвал гибель лягушек. По его мнению, ключевую роль могли сыграть климатические нарушения и экстремальные погодные явления.

Полевые исследования в Борасее в 2022 и 2024 годах показали, что часть видов, сильно пострадавших в 1980-х, восстановилась. В то же время до пяти из 17 видов, представленных в коллекции, могли полностью исчезнуть из этой местности, в том числе рио-колючерукая лягушка Crossodactylus dispar и уплощенная водопадная лягушка Cycloramphus boraceiensis.

Читай нас в