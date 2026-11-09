Трансплантация печени связана со значительно более долгой выживаемостью людей с заболеванием печени, связанным с употреблением алкоголя. В исследовании с участием более 370 тысяч пациентов реципиенты трансплантата в течение восьми лет после постановки диагноза жили в среднем 7,1 года, тогда как люди без трансплантации — 4,9 года, сообщает News-Medical.

Данные более 370 тысяч пациентов

Работа была опубликована в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research. Исследователи проанализировали национальные данные страховых обращений пациентов с коммерческой страховкой и программой Medicare Advantage, которым в 2017–2024 годах диагностировали заболевание печени, связанное с алкоголем. Также они учитывали сопутствующие заболевания, зафиксированные в течение десяти лет до постановки диагноза.

Из более чем 370 тысяч участников примерно 3,5 тысячи получили трансплантацию печени. В периоды наблюдения продолжительностью три, пять и восемь лет после диагноза средняя выживаемость в группе трансплантации была на 25–45% дольше. После корректировки на различия между группами скорректированный риск смерти у реципиентов трансплантата был на 63% ниже.

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Исследование было наблюдательным: пациенты, получившие трансплантацию, в целом были моложе и имели лучшее состояние здоровья по другим показателям. Авторы скорректировали результаты с учетом этих различий, однако подчеркнули, что данные указывают на связь, а не доказывают, что именно трансплантация вызвала более долгую выживаемость.

Анализ также выявил различия в доступе к трансплантации по возрасту, полу, расе и сопутствующим заболеваниям. Женщины и афроамериканцы имели меньшие шансы получить трансплантат, хотя риск смерти у них не был выше, чем у мужчин или белых пациентов. Более высокие шансы на трансплантацию имели люди с неметастатическим раком печени, проявлениями декомпенсации печени и алкоголь-ассоциированным циррозом. В то же время у пациентов с зафиксированным диагнозом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, шансы на трансплантацию составляли менее половины от шансов других пациентов.

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